Beşiktaş, Sivasspor'la Karşılaşıyor! Maçta İki Gol Var
Rusya'yla Buzları Eriten İş Adamı Konuştu: Akar'a Hallederiz Dedim
Zarrab'ın Milyonluk Atı Hayal Oldu
Fenerbahçeli Mehmet Ekici, Trabzonspor'la Davalık Oldu
Arda Transferi Kulübü İkiye Böldü
Rusya'ya Büyük Şok! 11 Sporcuya Ömür Boyu Men
Süper Lig Hocası İstifa Sinyali Verdi
Gekas Türkiye'ye Dönüyor Ama Bu Kez Niyeti Farklı
Cenk Tosun Bitcoin'le Yarışıyor
1,5 Trilyon Dolarlık İmza! Abd'de 30 Yılın En Büyük Değişikliği Olacak
Terim'den Gelir Gelmez Çifte Bomba
Daha Yeni Hırvatistan'a Dönen Tudor'a Türkiye'den Talip Çıktı
Fatih Terim Galatasaray'la Anlaşınca Tff Tazminattan Kurtuldu
Ünlü Şarkıcı, Mekandan İki Güzelle Çıktı: Bana Gidiyoruz Kızlar
2018 Yılı Pasaport Ücretleri Belli Oldu: 6 Aylık 137 Tl
Taraftarın Hasretle Beklediği Yıldız Oyuncu, Formayı Giydi!
Katarlılar Satın Alıyor! Süper Ligden 3 Takıma Piyango Vurdu
Psg Başkanı Açıkladı: Neymar'ın Real Madrid'e Gitmesi İmkansız
Beyaz Yine Yaptı Yapacağını! Van Damme Yıktı Geçti
Yanlışlıkla Yarı Çıplak Kadın Fotoğrafı Paylaşan Mali, Rezil Oldu

Fenerbahçeli Mehmet Ekici, Trabzonspor'la davalık oldu

FENERBAHÇELİ MEHMET EKİCİ, TRABZONSPOR'LA DAVALIK OLDU

Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer olan Mehmet Ekici, alacaklarının ödenmediğini gerekçe göstererek eski takımı Trabzonspor'a dava açtı.

Tarih : 23 Aralık 2017, 16:50
Puan Ver : Fenerbahçeli Mehmet Ekici, Trabzonspor'la Davalık Oldu(6/10)2

Geçtiğimiz sezonun sonunda Trabzonspor ile olan sözleşmesi sona eren ve bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye imza atan Mehmet Ekici Trabzonspor'a dava açtı.

61saat.com'un haberine göre; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na başvuru yapan Mehmet Ekici alacaklarının ödenmediği iddiası ile 2.317.000 TL'yi Bordo Mavili kulüpten talep etti.

Bordo Mavili kulüp tarafından davaya cevap verildi. İki taraf arasında süren alacak davası devam ediyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fenerbahçeli  Mehmet  Ekici  Trabzonspor  La  Davalık  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER