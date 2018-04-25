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Fenerbahçeli Neustadter'den İlginç Görsel: Ofsayt Nerede

FENERBAHÇELİ NEUSTADTER'DEN İLGİNÇ GÖRSEL: OFSAYT NEREDE

Fenerbahçe'nin Rus savunma oyuncusu Roman Neustadter, Antalyaspor maçında attığı ve ofsayt gerekçesiyle sayılmayan golü hakkında bir paylaşım yaptı.

Tarih : 25 Nisan 2018, 00:20
Puan Ver : Fenerbahçeli Neustadter'den İlginç Görsel: Ofsayt Nerede(9/10)5

Süper Ligin 30. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, Antalyaspor'u 4-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

24. dakikada Neustadter'in attığı gol ofsayt gerekçesiyle sayılmamıştı ve Fenerbahçeli futbolcular pozisyon sonrası hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya uzun itirazlarda bulunmuştu. Konu ile ilgili bir paylaşım Neustadter'den geldi.

"OFSAYT NEREDE"

Roman Neustadter, Instagram hesabından paylaştığı ilginç görselle bir soru sordu: "Ofsayt nerede?"

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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