FENERBAHÇELİ NEUSTADTER'DEN İLGİNÇ GÖRSEL: OFSAYT NEREDE
Fenerbahçe'nin Rus savunma oyuncusu Roman Neustadter, Antalyaspor maçında attığı ve ofsayt gerekçesiyle sayılmayan golü hakkında bir paylaşım yaptı.
Süper Ligin 30. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, Antalyaspor'u 4-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.
24. dakikada Neustadter'in attığı gol ofsayt gerekçesiyle sayılmamıştı ve Fenerbahçeli futbolcular pozisyon sonrası hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya uzun itirazlarda bulunmuştu. Konu ile ilgili bir paylaşım Neustadter'den geldi.
"OFSAYT NEREDE"
Roman Neustadter, Instagram hesabından paylaştığı ilginç görselle bir soru sordu: "Ofsayt nerede?"
Kaynak: haberinburada
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