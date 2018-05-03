İşte Muharrem İnce'nin İlk Cumhurbaşkanlığı Seçimi Pankartı
Madde Bağımlısı Araştırma Komisyonu: Nargile Kafe Açmak Yasaklansın
Akılalmaz Kaza! İstinat Duvarından Aşağı Uçan Otomobil, 2 Aracın Üstüne Düştü
Gizemli Kızın Ağladığı Mezarlığa Yüzlerce Kişi Akın Etti! Polis Zor Anlar Yaşadı
Ligde 2. Kez Maça Çıkmayan Kayseri Erciyesspor, Küme Düşürüldü
Gazze'liler Avatar Gibi Maviye Bürünerek İsrail'i Protesto Etti
Ak Parti'de 23 Vekil Adaylık Başvurusu Yapmadı! İşte O İsimler
29 Kişinin Hayatını Kaybettiği Merasim Sokak Saldırısının Failinin Şırnak'ta Öldürüldüğü Ortaya Çıktı
15 Günlük Araç, 15 Dakikada Cayır Cayır Yandı
Cesedi Kömürlükte Bulunmuştu, Cinayetin Altından Üçlü Yasak Aşk Çıktı
Güvenlik Kameraları O Anları Yakaladı! Kargo Uçağı Düştü, Mürettebatın Tamamı Hayatını Kaybetti
Semih Şentürk, Eskişehirspor Kariyerini Noktaladı
Yunan Askerlerin Gözaltına Aldığı Türk Kepçe Operatörü Serbest Bırakıldı
Antalya'da Minibüs İle Otomobil Çarpıştı: 4 Ölü, 5 Yaralı
Araba Almak İçin Bankadan Çektiği 56 Bin Tl'yi Bankta Unuttu
Turistleri Evlerinde Konuk Eden Köylüler, Hem Para Kazanıyor Hem Köylerini Tanıtıyor
Fenerbahçeli Ozan Tufan, Takımdan Ayrılmak İçin Gün Sayıyor
Riva'daki Taşınmazların Özelleştirilmesi İhalesinde Teklif Veren Olmadı
Büyükbaş Hayvan Hırsızlarına Operasyon: 7 Gözaltı
Memur, Eve Temizliğe Çağırdığı Gündelikçiye Tecavüz Etti!

Fenerbahçeli Ozan Tufan, Takımdan Ayrılmak İçin Gün Sayıyor

FENERBAHÇELİ OZAN TUFAN, TAKIMDAN AYRILMAK İÇİN GÜN SAYIYOR

Fenerbahçe kariyeri hayal kırıklığı olan Ozan Tufan, sezon sonunda kulüpten ayrılmak için gün sayıyor.

Tarih : 03 Mayıs 2018, 15:30
Puan Ver : Fenerbahçeli Ozan Tufan, Takımdan Ayrılmak İçin Gün Sayıyor(7/10)3

F.Bahçe'de affedildikten sonra kulübeden bile çıkamayan Ozan Tufan, ayrılık için gün sayıyor.

Sarı- lacivertli formayla en son 13 Aralık'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor'a karşı oynayan 23 yaşındaki milli orta sahanın, sezon sonunda kesin olarak ayrılacağı bildirildi. 2020'ye kadar kontratı bulunan Ozan'ın İspanyol kulüpleriyle temasta olduğu öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fenerbahçeli  Ozan  Tufan  Takımdan  Ayrılmak  İçin  Gün  Sayıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER