FENERBAHÇELİ OZAN TUFAN, TAKIMDAN AYRILMAK İÇİN GÜN SAYIYOR
Fenerbahçe kariyeri hayal kırıklığı olan Ozan Tufan, sezon sonunda kulüpten ayrılmak için gün sayıyor.
F.Bahçe'de affedildikten sonra kulübeden bile çıkamayan Ozan Tufan, ayrılık için gün sayıyor.
Sarı- lacivertli formayla en son 13 Aralık'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor'a karşı oynayan 23 yaşındaki milli orta sahanın, sezon sonunda kesin olarak ayrılacağı bildirildi. 2020'ye kadar kontratı bulunan Ozan'ın İspanyol kulüpleriyle temasta olduğu öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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