İlk Geri Adım Atan Kuveyt Oldu!
Pkk'lı 'sofi Fırat' Pyd'de 'şakir Ali' Kod Adıyla Ortaya Çıktı
Katar'da Suudi Arabistan Vatandaşının Cenazesi Ortada Kaldı!
Melania Trump Oğluyla Birlikte Taşındı
İlk Üç Ayın Büyüme Oranları Açıklandı
Opel`in Zirvesinde İstifa İddiası!
Benzine 7 Veya 8 Kuruş İndirim Yapılacak
Simit Sarayı İle İlgili Flaş Gelişme
Mobius Da Mavi Jeans Hissesi Aldı
İşte Aşkın Fotoğrafı
Seda Sayan, Bikinili Görüntüsü İle Gençlere Taş Çıkardı
Gelmesiyle Gitmesi Bir Oldu!
Berlin İn Berlin Filminin Devamı Geliyor
Mustafa Ceceli, Oğluyla Fotoğrafını Paylaştı
Ramazanda Bile 3 Milyon Ekmek Çöpe
115 Milyon Tl'yi Bankalarda Unuttuk
Erkeklerin Maaşı Artabilir
Türkiye Büyüme Rakamları Bugün Açıklanacak
Hackerlar Cyberpunk 2077 Dosyalarını Çaldı
Portrait Displays ‘İn Otomatik Kalibrasyon Yazılımı Samsung Qled Tv'lerde

fenerbahçeli simon kjaer'i de ifadeye çağırdılar !

FENERBAHÇELİ SİMON KJAER'İ DE İFADEYE ÇAĞIRDILAR !

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Fenerbahçe'nin Danimarkalı yıldızı Simon Kjaer'i olaylı Beşiktaş-Fenerbahçe maçı nedeniyle ifadeye çağırdı.

Tarih : 31 Mayıs 2017, 16:31
Puan Ver : Fenerbahçeli Simon Kjaer'i De İfadeye Çağırdılar !(10/10)11


Olaylı Beşiktaş-Fenerbahçe maçında tribünlere yaptığı hareket nedeniyle van Persie'nin savcılığa ifadeye çağrılmasının ardından bir sürpriz gelişme daha yaşandı...



Fenerbahçe'nin Danimarkalı oyuncusu Simon Kjaer de, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kendisinin boğazını sıkması nedeniyle re'sen ifadeye çağırıldı.



Savcının Kjaer'e bu hareket nedeniyle Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten şikayetçi olup olmadığını soracağı öğrenildi. Hatırlanacağı üzere Aziz Yıldırım da Yakın Doğu Üniversitesi Işık Eyigüngör'e attığı tokat sonrası re'sen ifadeleye çağırılmıştı.



 



kaynak:fanatik








Etiketler: Fenerbahçeli  Simon  Kjaer  İ  De  İfadeye  Çağırdılar      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER