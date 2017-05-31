

Olaylı Beşiktaş-Fenerbahçe maçında tribünlere yaptığı hareket nedeniyle van Persie'nin savcılığa ifadeye çağrılmasının ardından bir sürpriz gelişme daha yaşandı...







Fenerbahçe'nin Danimarkalı oyuncusu Simon Kjaer de, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kendisinin boğazını sıkması nedeniyle re'sen ifadeye çağırıldı.







Savcının Kjaer'e bu hareket nedeniyle Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten şikayetçi olup olmadığını soracağı öğrenildi. Hatırlanacağı üzere Aziz Yıldırım da Yakın Doğu Üniversitesi Işık Eyigüngör'e attığı tokat sonrası re'sen ifadeleye çağırılmıştı.







kaynak:fanatik