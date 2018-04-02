FENERBAHÇELİ SOLDADO'DAN ORTALIĞI KARIŞTIRAN GOL!
Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısında Roberto Soldado ile bulduğu ilk gol ofsayt tartışmalarına neden oldu.
Fenerbahçe, zorlu Kayserispor deplasmanında 8. dakikada Roberto Soldado ile öne geçerken Kayserisporlu futbolcular ve sosyal medya, ofsayt itirazlarında bulundu.
KAYSERİSPORLU FUTBOLCULAR GOLDEN SONRA İTİRAZDA BULUNDU
Mehmet Topal'ın ara pasıyla haraketlenen Soldado, kaleciyle karşı karşıya kalıp topu ağlara gönderdi. Ev sahibi ekipte futbolcular, golden sonra hakem Ümit Öztürk'e itirazlarda bulundular ancak sonuç değişmedi.
Golün hemen ardından ise sosyal medyada Soldado'nun pozisyonu gündem oldu.
Kaynak: haberinburada
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