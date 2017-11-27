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Fenerbahçeli Soldado'nun Durumu İyi, Kasımpaşa Maçında Oynayabilecek

FENERBAHÇELİ SOLDADO'NUN DURUMU İYİ, KASIMPAŞA MAÇINDA OYNAYABİLECEK

Antalyaspor maçında sakatlanan Soldado, bu hafta sonu oynanacak Kasımpaşa maçında forma giyebilecek.

Tarih : 27 Kasım 2017, 18:10
Puan Ver : Fenerbahçeli Soldado'nun Durumu İyi, Kasımpaşa Maçında Oynayabilecek(8/10)4

Fenerbahçe'de Antalyaspor maçında sakatlanan Soldado'nun son durumu netleşti. Hızlı hücumda orta sahadan uzun top atmaya çalışırken sakatlık yaşayan İspanyol golcününü önemli bir sakatlığının bulunmadığı ifade edildi.

İLK ADAY SOLDADO

Ödem ve gerilme tespit edilen Soldado'nun MR'ının yarın çekilmesi bekleniyor. Sarı-Lacivertli ekipte Janssen'in kart cezalısı durumuna düşmesinin ardından Kasımpaşa maçında forvette kimin oynayacağı merak konusu. Bu bölge için en önemli aday ise Soldado...


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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