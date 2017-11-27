Fenerbahçe'de Antalyaspor maçında sakatlanan Soldado'nun son durumu netleşti. Hızlı hücumda orta sahadan uzun top atmaya çalışırken sakatlık yaşayan İspanyol golcününü önemli bir sakatlığının bulunmadığı ifade edildi.

İLK ADAY SOLDADO

Ödem ve gerilme tespit edilen Soldado'nun MR'ının yarın çekilmesi bekleniyor. Sarı-Lacivertli ekipte Janssen'in kart cezalısı durumuna düşmesinin ardından Kasımpaşa maçında forvette kimin oynayacağı merak konusu. Bu bölge için en önemli aday ise Soldado...

Kaynak: haberinburada