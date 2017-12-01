FENERBAHÇELİ SOW, DÜNYA KUPASI ÖDÜLÜ OLARAK DEVLET BAŞKANINDAN ARSA İSTEDİ
Dünya Kupasına katılma hakkı elde eden eski Fenerbahçeli Sow, Senegal Devlet Başkanından kameralar önünde diplomatik pasaport, yeni otobüs ve arsa istedi.
Dünya Kupasına katılmaya hak kazanan Senegal'de kaptanlardan Moussa Sow soluğu sarayda aldı. Eski Fenerbahçeli futbolcu takıma sıfır bir otobüs, futbolculara diplomatik pasaport ve arsa istedi.
Senegal Devlet Başkanı Macky Sall'ı ziyaret eden oyuncular, burada hükümet edenlerin karşısına birbirinden ilginç taleplerle çıktı.
"BİZE ARSA VERİN"
Takımın sözcülüğünü Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Moussa Sow yaptı. Ülkede televizyon kanallarının canlı verdiği konuşmasında, devlet başkanı hemen yanı başında dururken taleplerini ileten Sow, takıma sıfır bir otobüs, tüm futbolculara diplomatik pasaport ve yine oyunculara arsa tahsis edilmesini istedi.
"KAMERALAR ÖNÜNDE KONUŞMAYALIM"
Bu istekler karşısında şaşırdığı belirtilen devlet başkanı Sall, dile getirilen taleplerin kameraların uzağında ele alınacağı yönünde cevap verdi. Senegal Devlet Başkanı şimdilik her futbolcuya 30 bin euro bonus prim ödemeyi teklif etti.
HALKIN HOŞUNA GİTMEDİ
Al Ahli futbolcusu Moussa Sow'un dile getirdiği taleplerin ülkede tepki çektiği bildirildi. Senegal halkının milli takıma otobüs tahsis edilmesi dışındaki isteklerden rahatsızlık duyduğu belirtildi. Diplomatik pasaport ve her bir futbolcuya arazi tahsis edilmesi istekleri halk nezdinde hoş karşılanmayan futbolcuların konunun üzerine fazla gitmeyeceği ifade edildi.
ARAZİ VERİLMEYECEK
Öte yandan devlet başkanının verdiği talimatla milli futbolcuların istekleri için çalışma başlatıldı. Saraya yakın kaynakların aktarımına göre takıma otobüs tahsis edilmesiyle, pasaport konusuna sıcak bakıldığı ancak futbolculara arazi tahsis edilmesinin mümkün görünmediği vurgulandı.
Kaynak: haberinburada
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