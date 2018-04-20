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Fenerbahçeli Taraftarlar, Şenol Güneş Göğsüne Gelen Bardaktan Sonra Yere Yığılınca İsyan Etti
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Fenerbahçeli Taraftarlar, Şenol Güneş Göğsüne Gelen Bardaktan Sonra Yere Yığılınca İsyan Etti

FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR, ŞENOL GÜNEŞ GÖĞSÜNE GELEN BARDAKTAN SONRA YERE YIĞILINCA İSYAN ETTİ

Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in göğsüne gelen plastik bardak suyun ardından yere yığılmasına çıldırdı.

Tarih : 20 Nisan 2018, 10:20
Puan Ver : Fenerbahçeli Taraftarlar, Şenol Güneş Göğsüne Gelen Bardaktan Sonra Yere Yığılınca İsyan Etti(6/10)2

Ziraat Türkiye Kupasında Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşması, çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, başına aldığı darbenin ardından yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI, FENERBAHÇELİLER KIZGIN

Şenol Güneş'in soyunma odasına girdiği sırada, göğsüne gelen plastik bardak suyun ardından yere yığılması Fenerbahçelilerin tepkisine sebep oldu. Görüntüler sosyal medyada paylaşılırken sarı-lacivertli taraftarlar, "Göğsüne su gelince yere atlıyor." yorumunda bulunurken, tecrübeli hocaya da hakaret etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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