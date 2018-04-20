Ziraat Türkiye Kupasında Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşması, çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, başına aldığı darbenin ardından yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI, FENERBAHÇELİLER KIZGIN

Şenol Güneş'in soyunma odasına girdiği sırada, göğsüne gelen plastik bardak suyun ardından yere yığılması Fenerbahçelilerin tepkisine sebep oldu. Görüntüler sosyal medyada paylaşılırken sarı-lacivertli taraftarlar, "Göğsüne su gelince yere atlıyor." yorumunda bulunurken, tecrübeli hocaya da hakaret etti.

Kaynak: haberinburada