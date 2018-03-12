FENERBAHÇELİ TARAFTARLARI TAŞIYAN UÇAKTA BOMBA İHBARI YAPILDI!
Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı sonrası İstanbul'a dönüş yapan taraftarların içinde bulunduğu Anadolu Jet TK 7319 nolu uçak, bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.
Kaynak: haberinburada
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