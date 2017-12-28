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Fenerbahçeli Valbuena'dan ayrılık iddialarına net cevap!

FENERBAHÇELİ VALBUENA'DAN AYRILIK İDDİALARINA NET CEVAP!

Fenerbahçeli Valbuena 2-0 mağlup ettikleri İstanbulspor maçı sonrası, "Eğer her dedikoduyu ciddiye alıp cevap verirsek bu çok zaman alır. Ben buraya bir proje için geldim" dedi.

Tarih : 28 Aralık 2017, 01:00
Puan Ver : Fenerbahçeli Valbuena'dan Ayrılık İddialarına Net Cevap!(8/10)4

Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena, Ziraat Türkiye Kupası maçında İstanbulspor'u 2-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu ve hakkında çıkan transfer dedikodularına cevap verdi.

İstanbulspor'un çok iyi bir ekip olduğunu belirten Valbuena, "Gerçekten iyi oynayan bir takımla karşılaştık. Taktik olarak ne yapmaları gerektiğini bilen bir takımdı. 3'lü defans oynayarak iyi kapanan bir takımla oynadık. Böyle oynayan takımlara karşı ilk golü atmak her zaman zordur. İlk golü bulduktan sonra devamı bizim için geldi." şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇMEK İSTİYORUM"

Hakkında çıkan ayrılacak iddiaları hakkında da konuşan Fransız yıldız, "Eğer her dedikoduyu ciddiye alıp cevap verirsek bu çok zaman alır. Ben buraya bir proje için geldim ve kulüp bana güvendi. Bu güveni hissediyorum. Tüm takım arkadaşlarım gibi ben de Fenerbahçe'de kupalar kazanmak istiyorum. Uzun yıllar kalıp burada şampiyonluklar kazanmak istiyorum. Bu kulüp tarihine geçip şampiyonluklar yaşayacağız." sözlerini kullandı.

"RAKİPLER İLE FARKI KAPATTIK"

Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyleyen tecrübeli futbolcu, "Şu anda 5-6 aydır buradayım. Geçtiğimiz sezon istediklerini elde edememiş ve kupalara uzanamamış bir takım vardı. Geçen sezon Fenerbahçe için iyi geçmemişti. Bu sezonda iyi bir giriş yapamadık. 10-12 puan farkımız oluştu bir ara Galatasaray ile. İlk yarının sonuna doğru rakiplerimizle puan farkını kapattık. Bizim hedefimiz çok net belli. Şu anda bir tatile gireceğiz, ailelerimle beraber olacağız. Dinlendikten sonra çok daha iyi bir şekilde ikinci yarıya hazırlanacağız." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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