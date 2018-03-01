FENERBAHÇELİ VOLKAN DEMİREL, 1754 GÜN SONRA BİR İLKİ BAŞARDI
Kupada yarı final ilk maçında Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe'de Volkan Demirel, 1754 gün sonra kırmızı kart gördü. Volkan en son 12 Mayıs 2013'te Galatasaray derbisinde kırmızı kart görmüştü.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında hakeme itiraz eden Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Volkan Demirel bu kartla 1754 gün sonra kırmızı kart görmüş oldu. Volkan son olarak 12 Mayıs 2013'te oynanan Galatasaray derbisinden sonra bir resmi maçta kırmızı kart gördü.
İTİRAZDAN DOLAYI ATILDI
Karşılaşmanın 76'ncı dakikasında Volkan Demirel, Babel'in şutu sonrasında hakeme itirazda bulundu. Bir süre itirazlarını sürdüren tecrübeli kaleci, saha içerisindeki yavaş hareketlerini sürdürdü ve hakem Fırat Aydınus tarafından ikinci sarı kartı görerek kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Aatif'ı oyundan alarak kaleyi Kameni'ye emanet etti.
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Kaynak: haberinburada
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