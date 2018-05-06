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Fenerbahçeli Volkan Demirel'den taraftara eleştiri!

FENERBAHÇELİ VOLKAN DEMİREL'DEN TARAFTARA ELEŞTİRİ!

Fenerbahçe Kaptanı Volkan Demirel, 2-1 kazandıkları Bursaspor maçı sonrasında, "Taraftar maç bittiğinde bize değil Sow'a tezahürat yapıyor" dedi.

Tarih : 06 Mayıs 2018, 19:30
Puan Ver : Fenerbahçeli Volkan Demirel'den Taraftara Eleştiri!(10/10)6

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Bursaspor'u Fernandao'nun son dakikalarda attığı golle 2-1 mağlup etti ve şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü. Puanını 66'ya yükselten sarı-lacivertliler, puan tablosunda ikinciliğe yükseldi. Kaptan Volkan Demirel, Bursaspor'da forma giyen eski takım arkadaşı Moussa Sow'a sarı-lacivertli tribünlerden gösterilen desteğe dikkat çekerek açıklamalar yaptı. Volkan Demirel, yayıncı kuruluşa şunları söyledi:

"Zor maç değildi ama biz zorlaştırdık. Biraz birlik olsak her şey daha kolay olacaktı. Isınmadan itibaren yuhalamalar başladı. Takım arkadaşlarımız her şeyi yapıp bu maçı kazanmışken maç sonu bize değil Sow'a tezahürat yapılıyor. Bu camiada Sow'u benim kadar kimse sevemez yanlış anlamayın ama lütfen herkes kendine baksın."

"HATALARIMIZ OLDU AMA DÜZELTMEYİ BİLDİK"

"Hatalarımız oldu ama düzeltmeyi bildik. Hala yeterince destek göremiyoruz. Ben burada çok yuhalandım. Beni sevmeyin, yuhalayın ama bu takıma saygı duyun."

"On kere, bin kere taraftarımıza yalvarıyorum maç içerisinde tepki göstermeyin, maç bitince zaten her şey olur. Biz zaten, taraftarımız mutlu olsun, sevinsin diye mücadele ediyoruz"

"Beni sevmeyin, ıslıklayın, yuhalayın ama bu formayı taşıyan herkese saygı gösterin. Herkes mücadele ediyor, savaşıyor ve ortak noktamız Fenerbahçe'nin kazanması"

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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