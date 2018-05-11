Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Carlos Kameni, İspanyol basınına verdiği röportajında çok konuşulacak ifadeler kullandı.

Sarı-lacivertli takımda fazla şans bulamamasının sebebi olarak Aykut Kocaman'ı gösterirken, ayrılmayı düşündüğünü de itiraf etti.

İlk olarak uzun bir aradan sonra İspanya dışında futbol oynamanın farklı olduğunu söyleyen Kameni "Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte olmaktan dolayı şu an çok mutluyum. 13 yıl sonra İspanya dışında yaşamak benim için büyük bir değişim oldu" dedi.

"KOCAMAN SEBEPSİZ ŞEKİLDE DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ"

'Çok faza oynayamadın. Daha çok forma giymeyi bekliyor muydun?' şeklinde yöneltilen soruyu yanıtlayan tecrübeli file bekçisi, "Oynamaktan mutlu oluyorum. Bu pek mümkün olmadı ama umarım gelecek sezon bu değişir. Sezona Volkan Demirel başladı ve kötü bir başlangıç yaptı. Sonra ben oynamaya başladım. Üst üste 6 maç oynadıktan sonra Aykut Kocaman sebepsiz bir şekilde değişikliğe gitti. Bu çok garipti ama Volkan'ın bir ağırlığı olduğunu biliyorum. 2002'den beri burada. Tabii böyle olacağını hayal etmemiştim. Bu beni çok etkiledi. Futbolun içinde rekabet olduğunu biliyorum ama sağlıklı olmadığında, bunu kabul etmek zor" ifadelerini kullandı.

"BU DURUM VOLKAN'IN SUÇU DEĞİL..."

Bu değişimin Aykut Kocaman'ın kararı olduğunu söyleyen Kameni, "Ben her zaman takım arkadaşlarıma saygı duydum. Bu onun suçu değil, hocanın kararı" dedi.

Oynamadığı dönemlerde ayrılığı düşündüğünü de itiraf eden tecrübeli kaleci "Şans bulamadığım dönemde ayrılığı düşündüm. Kimse bana bir şey söylemiyordu. İki yıllık sözleşmem var ama kulübün bana ne istediğini anlatması gerek" şeklinde konuştu.

"HAYALİM İSPANYA'YDI, TÜRKİYE DEĞİL"

Kariyerini bitirmeden İspanya'ya dönmek istediğini de söyleyen Kameni, "Kariyerimi bitirmeden bir gün İspanya'ya dönmek istiyorum. Bu muhtemel. Zaten hayalim İspanya'ydı, Türkiye değil" ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada