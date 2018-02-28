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Fenerbahçeli yıldızdan itiraf: Benim yüzümden yenildik

FENERBAHÇELİ YILDIZDAN İTİRAF: BENİM YÜZÜMDEN YENİLDİK

Beşiktaş derbisinde, Quaresma'nın attığı golden önce topa zamanında müdahale edemeyen Josef de Souza, "O akşamdan beri gözüme uyku girmedi. Benim yüzümden kaybettik" dedi.

Tarih : 28 Şubat 2018, 12:00
Puan Ver : Fenerbahçeli Yıldızdan İtiraf: Benim Yüzümden Yenildik(9/10)5

Beşiktaş derbisinde alınan 3-1'lik yenilgi Fenerbahçe cephesinde en çok Josef de Souza'yı etkilemiş durumda.

Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Sarı-Lacivertliler'in Brezilyalı yıldızının ağzını bıçak açmazken kendini son derece kötü hissetmesi de teknik heyeti önümüzdeki maçlar öncesinde düşündürü- yor. Samandıra'da Vodafone Park'taki maçın değerlendirmesini arkadaşlarıyla birlikte yapan Sambacı, "O akşamdan beri gözüme uyku girmedi. Benim yüzümden maçı kaybettik. Hep kendime 'Bu hatayı nasıl yaptım?' diye kızıyorum. Hatamla rakip 2-1 öne geçti ve takımın dengesi bozuldu" diye dert yandı.

"TELAFİ ETMEYE ÇALIŞACAĞIM"

Gelişen atakta önündeki topu zamanında uzaklaştırması gerektiğini belirten Josef de Soza, "Hamlemi düzgün yapsaydım o golü yemeyecektik. O gol her şeyi altüst etti. Çünkü takım olarak tam oyunu dengelediğimiz bir dönemdi. Benim hatamla her şey berbat oldu ve ben de dengemi kaybettim. Artık bu hatamı telafi etmek için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

NEUSTADTER İSYANDA!

Fenerbahçe'de Beşiktaş karşısında alınan yenilgilerin futbolcuların üzerindeki etkisi geçmiş değil. Sarı-Lacivertliler'in savunmadaki önemli ismi Roman Neustadter ise hakemlere tepki gösterdi. Rus yıldız özellikle Siyah-Beyazlılar'ın attıkları 2. ve 3. goller için hakem Cüneyt Çakır ve yardımcılarına tepkili.

Tecrübeli oyuncu, "Skor 1-1 olduktan sonra baskıyla birlikte hakemler de oyunun kontrolünü kaybettiler. Bunun sonucunda yapılan faulleri göremediler. Beşiktaş'ın attığı 2. gol öncesinde bana kesinlikle faul yapıldı. Bunları nasıl görmezler anlayamadım" diyerek tepki gösterdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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