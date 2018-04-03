FENERBAHÇELİ YILDIZDAN İTİRAF: SALAKÇA DAVRANDIM
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Aatif Chahechouhe 5-0 kazandıkları Kayserispor maçında gördüğü sarı kart için "Salakça davrandım" dedi.
Fenerbahçe'nin Kayserispor'u deplasmanda 5-0 yendiği maçta takımın ikinci golünü atan Aatif Chahechouhe, karşılaşma sonrası konuştu.
"EĞER KAZANAMASAYDIK..."
Galibiyetle ilgili konuşan Aatif Chahechouhe, "Kazanmak önemliydi. Çünkü rakiplerimiz kazandı. Biz de kazanmak istiyorduk. Eğer kezanamasaydık, şampiyonluk söz konusu olmazdı. Şimdi hala umutlarımızı sürdürüyoruz. Maça istekli başladık, erken golle oyunun kontrolü bize geçti. Kazanarak devam etmek istiyoruz." dedi.
AATIF ATTIĞI O GOLÜ ANLATTI
Ceza sahası dışından attığı güzel golle ilgili konuşan Aatif Chahechouhe, " Roberto Soldado topu bana verdi. Vakit kaybetmeden topu kaleye göndermek istedim. Güzel bir gol oldu." diye konuştu.
"SALAKÇA BİR KART GÖRDÜM"
Sarı kart görerek cezalı duruma düşmesi hakkında da açıklama yapan Aatif Chahechouhe, "Salakça bir sarı kart gördüm. Durmak istedim ama kaleciye vurdum. Hakem belki vermez diye düşündüm ama sarı kartı verdi. Bensiz de takım kazanacaktır." ifadelerini kullandım.
Kaynak: haberinburada
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