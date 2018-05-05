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FENERBAHÇELİLER, BEŞİKTAŞ MAÇINA BU HALDE GELDİ


Fenerbahçeliler, Beşiktaş maçına bu halde geldi
Tarih : 05 Mayıs 2018, 16:40
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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Fenerbahçe Doğuş'un Beşiktaş Sompo Japan'ı konuk ettiği maçta tribünlerde sargı bezli sarı-lacivertli taraftarlar dikkat çekti.

Saha kenarında kafalarında sargı bezi ile yer alan 6 taraftar, geçtiğimiz haftalarda yaşanan olaylardan dolayı Beşiktaş Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'e göndermede bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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