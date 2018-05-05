FENERBAHÇELİLER, BEŞİKTAŞ MAÇINA BU HALDE GELDİ
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Fenerbahçe Doğuş'un Beşiktaş Sompo Japan'ı konuk ettiği maçta tribünlerde sargı bezli sarı-lacivertli taraftarlar dikkat çekti.
Saha kenarında kafalarında sargı bezi ile yer alan 6 taraftar, geçtiğimiz haftalarda yaşanan olaylardan dolayı Beşiktaş Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'e göndermede bulundu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Pikniğe Giden Öğrencilerin Üzerine Yıldırım Düştü: 12 Yaralı
- Türk İşçiyi Gözaltına Alan Yunanistan'dan Geri Adım Geldi
- İlk Kez Bu Kadar Net Çekildi! Rus Kozmonot Uzaydan Ayın Batışını Yayınladı
- Adaylığı Eleştiren Damat Caner'den 15 Temmuz Videolu Yanıt
- Motosikletli Maganda Yayaların Arasına Daldı, Küçük Kızı Böyle Ezdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- İtalya'yı Kunduzlar Bastı, Belediye Başkanı Çözüm Önerdi: Pişirip Yiyelim!
- İsrail Kazanma İhtimalinin Düşük Olması Gerekçesiyle Pes Edip Çekildi
- Ayı İle Selfie Çekmek İsterken Öfkeli Hayvan Tarafından Parçalandı
- Ezeli Düşmanlık Bitiyor! Trump-Kim Zirvesinin Yer Ve Tarihi Netleşti
- Zırhlı Kamyonun Kapağı Açılınca Yüz Binlerce Dolar Yola Saçıldı
Bu Haberle İlgili Yorumlar