FENERBAHÇE'NİN 2. KEZ KOVDUĞU NEVİN, SURVİVOR'A KATILIYOR
Fenerbahçe'den ikinci kez gönderilen milli atlet Nevin Yanıt, Survivor'a katılma kararı aldı.
Aldığı 3 yıllık doping cezası nedeniyle Fenerbahçe'den gönderilen milli atlet Nevin Yanıt, cezayı erittikten sonra yönetici Fikret Çetinkaya'nın başkan Aziz Yıldırım'ı ikna etmesi üzerine sarı lacivertlilere geri dönmüştü.
Fenerbahçe ile yolları ayrılan milli atlet Nevin Yanıt şu anda boşta, bir kulübün kendisine talebi olmamış. Sürpriz bir gelişme ise, milli atlet Survivor'a katılma kararı aldı. Nevin'in 2 Avrupa Şampiyonluğu ve çok sayıda Türkiye rekorları bulunuyor.
"İNANDIK AMA MAHÇUP ETTİ"
Fenerbahçeli yönetici Fikret Çetinkaya "Nevin Yanıt'a inanmıştık. Kulüp olarak sınırsız imkanlar sunduk ancak o bizleri mahçup etti." dedi. Çetinkaya, Nevin'in doping cezası almadan önce başarılı bir sporcu olduğunu belirterek "Maalesef aynı başarısını 2. kez tekrarlayamadı. Oysa çok umutluyduk, yeniden bir yerlere gelmesini istiyorduk. Günler, aylar geçti. Baktık ki derecelerinde inanılmaz düşüş var. Hem de öyle böyle değil. Yıldızların, gençlerin derecesini yapmaya başlamıştı. Düzelir diye düşündüm ama olmadı. Karşı karşıya geldik ve yollarımızı ayırdık. Hatta giderken bonservisini de verdik" şeklinde konuştu.
Kaynak: haberinburada
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