Şanlıurfaspor Başkanından Dayak Yiyen Futbolcunun Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Bakan Arslan: Cankurtaran Geçidi Bu Ay Hizmete Açılıyor
Şampiyonlar Liginde Tarihi Hezimet
İskenderun Körfezi'nde Savaş Gemisi Batıkları Bulundu
Kamu Kurumlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
Abd'nin Skandal Kudüs Planına Hükümetten Art Arda Çok Sert Tepki!
Düğün Günü Karısını Öldüren Cani Kocadan Kan Donduran Sözler
Meterolojiden İstanbullulara Yeni Uyarı: Kar Yağışı Bugün De Devam Edecek
Fenerbahçe'nin 2. Kez Kovduğu Nevin, Survivor'a Katılıyor
Bakan Ağbal: Makine-Teçhizat Harcamalarında Yatırımcılara Destek Olacağız
Zuckerberg'ten Aldıkları Parayı, Sanal Paraya Yatırarak Bitcoin Milyarderi Oldular
Ayder Yaylası'na Alternatif Olarak 11 Yeni Yer Aranıyor
Türkiye, Vergi Cenneti Ülkeleri Raporunda Gri Listeye Girdi
Ürettiği Biber Tuzu İçin, Marka Olarak Adını, Logo Olarak Fotoğrafını Kullandı
Seksomnia Hastalığına Sahip Adam, Uykusunda Eski Kız Arkadaşına Tecavüz Etti
50 Rus Sansarı Kürkünden Üretildi! Fiyatı 100 Bin Dolar
Savcılığın İtirazının Ardından Zafer Biryol Yeniden Gözaltına Alındı
Ünlü Hakemden İtiraf: 3 Futbolcuyu Bilerek Atmadım
Menbiç'te Skandal Görüntü! Abd'li Kadın Asker, Teröristlere Halay Başı Oldu
İngiltere Başbakanı May'e Suikast Girişimi Engellendi

Fenerbahçe'nin 2. kez kovduğu Nevin, Survivor'a katılıyor

FENERBAHÇE'NİN 2. KEZ KOVDUĞU NEVİN, SURVİVOR'A KATILIYOR

Fenerbahçe'den ikinci kez gönderilen milli atlet Nevin Yanıt, Survivor'a katılma kararı aldı.

Tarih : 06 Aralık 2017, 16:40
Puan Ver : Fenerbahçe'nin 2. Kez Kovduğu Nevin, Survivor'a Katılıyor(9/10)5

Aldığı 3 yıllık doping cezası nedeniyle Fenerbahçe'den gönderilen milli atlet Nevin Yanıt, cezayı erittikten sonra yönetici Fikret Çetinkaya'nın başkan Aziz Yıldırım'ı ikna etmesi üzerine sarı lacivertlilere geri dönmüştü.

Fenerbahçe ile yolları ayrılan milli atlet Nevin Yanıt şu anda boşta, bir kulübün kendisine talebi olmamış. Sürpriz bir gelişme ise, milli atlet Survivor'a katılma kararı aldı. Nevin'in 2 Avrupa Şampiyonluğu ve çok sayıda Türkiye rekorları bulunuyor.

"İNANDIK AMA MAHÇUP ETTİ"

Fenerbahçeli yönetici Fikret Çetinkaya "Nevin Yanıt'a inanmıştık. Kulüp olarak sınırsız imkanlar sunduk ancak o bizleri mahçup etti." dedi. Çetinkaya, Nevin'in doping cezası almadan önce başarılı bir sporcu olduğunu belirterek "Maalesef aynı başarısını 2. kez tekrarlayamadı. Oysa çok umutluyduk, yeniden bir yerlere gelmesini istiyorduk. Günler, aylar geçti. Baktık ki derecelerinde inanılmaz düşüş var. Hem de öyle böyle değil. Yıldızların, gençlerin derecesini yapmaya başlamıştı. Düzelir diye düşündüm ama olmadı. Karşı karşıya geldik ve yollarımızı ayırdık. Hatta giderken bonservisini de verdik" şeklinde konuştu.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fenerbahçe  Nin  2  Kez  Kovduğu  Nevin  Survivor  A  Katılıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER