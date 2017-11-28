Fenerbahçe'nin yaklaşık 2 senedir, Beşiktaş'ın ise son dönemde kadrosuna katmak istediği Brezilyalı orta saha oyuncusu Lucas Lima tercihini yaptı. 27 yaşındaki oyuncu ülkesi Brezilya'da kaldı ve Palmeiras'la 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yıldız oyuncunun dün öğle saatlerinde Palmeiras'la ön sözleşme imzaladığı ve 31 Aralık tarihine kadar Santos'ta kalmaya devam edeceği öğrenildi.

YILLIK 2,5 MİLYON DOLAR KAZANACAK

Lucas Lima imzaladığı sözleşme karşılığında 5 milyon dolar imza parası alacak. Başarılı 10 numara, Yeşil Beyazlılar'dan yıllık 2,5 milyon dolar kazanacak. Lima daha önce Türk basınına verdiği bir röportajda Fenerbahçeli taraftarlardan mesajlar aldığını, Türkiye'de oynamak istediğini, hatta Alex de Souza gibi bir efsane olmak istediğini belirtmişti.

Kaynak: haberinburada