FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ 3. ÖN ELEMESİ'NDEKİ RAKİBİ STURM GRAZ OLDU
Spor Toto Süper Lig'in 2016-2017 sezonunu 3. tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'nde 3. Ön Eleme oynama hakkı kazanan Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu.
RAKİP STURM GRAZ
Karadağ ekibi Mladost Podgorica'yı 1-0 yenildiği maçın rövanşında deplasmanda 3-0 yenen Avusturya ekibi Sturm Graz tur atladı ve Sarı-Lacivertlilerin rakibi oldu.
İLK MAÇ 27 TEMMUZ'DA DEPLASMANDA
Fenerbahçe, ilk maçı 27 Temmuz Perşembe günü deplasmanda, rövanşı ise 3 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynayacak.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Son Dakika! Tbmm İç Tüzük Değişiklik Teklifi Komisyonda Kabul Edildi
- Adana'da Mobilya Fabrikası Yandı, Vatandaş Film Gibi İzleyip Canlı Yayın Yaptı
- Çinli Robot Sanbot Türkiye'de! Her An İş Arkadaşınız Olabilir
- Ünlü Rock Grubu Linkin Park'ın Solisti Chester Bennington İntihar Etti
- Alkollü Araç Kullanmaktan Vazgeçmeyince Ehliyetine 10 Yıl El Konuldu
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Melo, Galatasaray Gol Yeyince Türkçe Küfürleri Tek Tek Sıraladı
- Östersunds Teknik Direktörü: Galatasaray Eşleşmesi Rüya Gibiydi
- Galatasaraylı Taraftarlar, Protokol Tribününü Esir Aldı, Polis Müdahale Etti
- Elenmeyi Hazmedemeyen Galatasaraylılar Birbirine Girdi
- Başakşehir'den Cimbom'a Gönderme: Taraftarlarınıza Kapımız Açık
DÜNYA HABERLERİ
- 'yürüyemiyorum' Dedi Sosyal Yardım Aldı, Afrika'nın Zirvesine Tırmandı
- Abd'nin Eğitim Kampında Eğitilen Pkk'lı Teröristlerin Mezuniyet Görüntüleri Ortaya Çıktı
- Katar'dan Sonra Körfez'de Yeni Kriz! Kuveyt İran Büyükelçisini Kovdu
- Dışişleri Bakanlığı'ndan Sert Tepki: Almanya Kabul Edilemez Taleplerde Bulunuyor
- Avrupa Merkez Bankası Faiz Oranlarını Değiştirmedi
Bu Haberle İlgili Yorumlar