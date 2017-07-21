Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi 3. Ön Elemesi'ndeki Rakibi Sturm Graz Oldu
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FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ 3. ÖN ELEMESİ'NDEKİ RAKİBİ STURM GRAZ OLDU


Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi 3. Ön Elemesi'ndeki Rakibi Sturm Graz Oldu
Tarih : 21 Temmuz 2017, 01:40
Puan Ver : Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi 3. Ön Elemesi'ndeki Rakibi Sturm Graz Oldu(9/10)5

Spor Toto Süper Lig'in 2016-2017 sezonunu 3. tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'nde 3. Ön Eleme oynama hakkı kazanan Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu.

RAKİP STURM GRAZ

Karadağ ekibi Mladost Podgorica'yı 1-0 yenildiği maçın rövanşında deplasmanda 3-0 yenen Avusturya ekibi Sturm Graz tur atladı ve Sarı-Lacivertlilerin rakibi oldu.

İLK MAÇ 27 TEMMUZ'DA DEPLASMANDA

Fenerbahçe, ilk maçı 27 Temmuz Perşembe günü deplasmanda, rövanşı ise 3 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynayacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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