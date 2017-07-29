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Fenerbahçe'nin Borç - Alacak Farkı 340 Milyon TL

FENERBAHÇE'NİN BORÇ - ALACAK FARKI 340 MİLYON TL

Fenerbahçe, Olağan Divan Kurulu'nda toplam borcu 358 milyon TL, alacağı ise 18 milyon TL olarak açıkladı.

Tarih : 29 Temmuz 2017, 13:10
Puan Ver : Fenerbahçe'nin Borç - Alacak Farkı 340 Milyon Tl(7/10)3

Fenerbahçe Olağan Divan Kurulu, Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı. Sarı-lacivertli kulübün denetim kurulu faaliyet raporu okundu. Fenerbahçe'nin toplam borcu 358 milyon 958 bin TL olarak açıklanırken, alacağının ise 18 milyon 768 bin TL olduğu ifade edildi.

BORÇ - ALACAK FARKI 340 MİLYON TL

Kulübün toplam borç-alacak farkının ise 340 milyon 190 bin TL olduğu açıklandı.

GALATASARAY'IN 1.2, BEŞİKTAŞ'IN 1.4 MİLYAR TL

Galatasaray ve Beşiktaş ise borçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Sarı-Kırmızılıların 1.2 milyar TL, Siyah-Beyazlıların ise 1.4 milyar TL borcu bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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