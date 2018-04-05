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FENERBAHÇE'NİN EFSANE BAŞKANI ALİ ŞEN'İN ACI GÜNÜ!


Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen'in acı günü!
Tarih : 05 Nisan 2018, 00:40
Puan Ver : Fenerbahçe'nin Efsane Başkanı Ali Şen'in Acı Günü!(7/10)3

Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Ali Şen'in eşi Benta Şen vefat etti. 55 yaşındaki eşi

71 yaşında Benta Şen, bir süredir tedavi görüyordu. Ancak kötü haber akşam saatlerinde geldi ve Ali Şen'in 55 yıllık hayat arkadaşı hayata gözlerini yumdu.

Cenazesi yarın ikindi namazını müteakip Levent Camii'nden kaldırılacak.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA:

"Kulübümüzün eski Başkanlarından, Yüksek Divan Kurulu Üyemiz Sayın Ali Şen'in değerli eşi, Genel Kurul Üyemiz Sayın Metin Şen'in ve Adnan Şen'in kıymetli anneleri Sayın Benta Şen'in bu akşam saatlerinde vefat ettiği haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhume Sayın Benta Şen'in cenazesi, 05/04/2018 Perşembe günü Levent Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir.

Merhume Sayın Benta Şen'e Allah'tan rahmet, başta Sayın Ali Şen, Sayın Metin Şen, Sayın Adnan Şen ve Şen Ailesi olmak üzere merhumenin tüm yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

Fenerbahçe Spor Kulübü

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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