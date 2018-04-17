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Fenerbahçe'nin Eski Oyuncusu Bogdanovic, Baskonia Maçı İçin İstanbul'da

FENERBAHÇE'NİN ESKİ OYUNCUSU BOGDANOVİC, BASKONİA MAÇI İÇİN İSTANBUL'DA

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Bogdan Bogdanovic, Baskonia maçında İstanbul'da olacak.

Tarih : 17 Nisan 2018, 14:20
Puan Ver : Fenerbahçe'nin Eski Oyuncusu Bogdanovic, Baskonia Maçı İçin İstanbul'da(6/10)2

Turkish Airlines Euroleague çeyrek final serisinde Fenerbahçe Doğuş yarın evinde Saski Baskonia'yı konuk ederken taraftarın sevgilisi Bogdan Bogdanovic de maçı izleyenler arasında olacak.

ESKİ TAKIMINA DESTEK VERECEK

Euroleague şampiyonluğunda büyük katkısı olan Bogdanovic, yarın oynanacak Baskoina maçında bu kez saha değil ama tribünde eski takımına destek verecek.

Sacramento Kings'in playoff dışı kalması nedeniyle NBA'de sezonu bitiren Bogdanovic, çeyrek final serisinde İstanbul'da olacak.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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