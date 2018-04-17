Turkish Airlines Euroleague çeyrek final serisinde Fenerbahçe Doğuş yarın evinde Saski Baskonia'yı konuk ederken taraftarın sevgilisi Bogdan Bogdanovic de maçı izleyenler arasında olacak.

ESKİ TAKIMINA DESTEK VERECEK

Euroleague şampiyonluğunda büyük katkısı olan Bogdanovic, yarın oynanacak Baskoina maçında bu kez saha değil ama tribünde eski takımına destek verecek.

Sacramento Kings'in playoff dışı kalması nedeniyle NBA'de sezonu bitiren Bogdanovic, çeyrek final serisinde İstanbul'da olacak.

Kaynak: haberinburada