FENERBAHÇE'NİN GENÇ YILDIZINA MANCHESTER CİTY TALİP OLDU!
Fenerbahçe'nin devre arasında lisansını çıkardığı Eljif Elmas'a İngiliz devi Manchester City talip oldu.
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz devre arasında lisansını çıkardığı genç orta saha oyuncusu Eljif Elmas hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.
18 yaşındaki Makedon futbolcuyu bu sezon Premier Lig'de adım adım şampiyonluğa ilerleyen Manchester City'nin istediği öne sürüldü.
REZERV TAKIMINDA DENEMEK İSTİYORLAR
Ada'nın saygın gazetelerinden The Guardian'ın haberine göre City, Fener'in genç yıldızını önce rezerv takımında denemek sonra da yıllar içinde A takıma monte etmek istiyor.
Haberde ayrıca Borussia Dortmund, PSV Eindhoven ve Feyenoord gibi kulüplerin de genç futbolcuyu radarına aldığı kaydedildi. Kaynak: Fanatik
Kaynak: haberinburada
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