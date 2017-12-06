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Fenerbahçe'nin golcüsü Janssen için İtalyan devi devrede

FENERBAHÇE'NİN GOLCÜSÜ JANSSEN İÇİN İTALYAN DEVİ DEVREDE

Fenerbahçe'nin Tottenham'dan kiraladığı golcü futbolcu Vincent Janssen'in Napoli'ye transfer olacağı iddia edildi.

Tarih : 06 Aralık 2017, 01:40
Puan Ver : Fenerbahçe'nin Golcüsü Janssen İçin İtalyan Devi Devrede(6/10)2

Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Hollandalı golcü Vincent Janssen için Hollanda basınından Napoli iddiası geldi.

JANSSEN İÇİN İTALYAN DEVİ NAPOLİ DEVREDE

Fenerbahçe'nin sezon başı transfer döneminin son günlerinde sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Hollandalı golcü oyuncu Vincent Janssen için Hollanda basınından flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kiralık olarak kattığı ve bonservisi İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da bulunan Hollandalı golcü oyuncu Vincent Janssen için Napoli iddiası geldi.

TOTTENHAM TRANSFERİNE ONAY VEREBİLİR

Hollanda basınında yer alan habere göre, kadrosuna golcü transferi arayışlarına giren Napoli takımı, Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Janssen ismini gündemine aldı. Napoli'nin Hollandalı golcüyü sezon sonu transfer edebileceği belirtilirken, Tottenham'ın da beklentilerin altında kalan Hollandalı golcünün transferine onay verebileceği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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