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Fenerbahçe'nin golü tartışma yarattı!

FENERBAHÇE'NİN GOLÜ TARTIŞMA YARATTI!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin 3. golü tartışma yarattı.

Tarih : 28 Nisan 2018, 21:30
Puan Ver : Fenerbahçe'nin Golü Tartışma Yarattı!(7/10)3

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Fenerbahçe'nin 3. golü tartışma yarattı.

KASIMPAŞALI FUTBOLCULAR TOPUN AUTTAN ÇEVRİLDİĞİNİ SAVUNDU

Mücadelenin 74. dakikasında Giuliano'nun ceza sahasına çevirdiği topu Valbuena ağlara gönderdi. Kasımpaşalı futbolcular Brezilyalı futbolcu Giuliano'nun topu auttan çevirdiğini savundu. Ev sahibi ekip yan hakeme itirazda bulunuren sonuç değişmedi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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