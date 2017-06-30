Sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi ilk kamp çalışması kapsamında yarın Topuk Yaylası Tesisleri'ne hareket edecek.



Fenerbahçe, 2017-2018 sezonu öncesinde ilk kampını gerçekleştirmek üzere yarın Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'ne gidecek.



Yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran'da İstanbul'da başlayan ve bu süreçte çalışmalarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde sürdüren sarı-lacivertliler, ilk kampını Topuk Yaylası Tesisleri'nde yapacak.



Hazırlıklarının ilk İstanbul etabını bugün tamamlayacak sarı-lacivertliler, 8 Temmuz Cumartesi gününe kadar Topuk Yaylası Tesisleri'nde kalacak. Fenerbahçe, aynı gün Düzce Stadı'nda Romanya'nın Juventus Bükreş takımıyla yapacağı özel maç sonrası İstanbul'a dönecek.



Sarı-lacivertliler, sezon öncesi yurt dışı kampını ise İsviçre'nin Lozan şehrinde gerçekleştirecek.







kaynak:sabah