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fenerbahçe'nin ilk kampı başlıyor

FENERBAHÇE'NİN İLK KAMPI BAŞLIYOR

Sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi ilk kamp çalışması kapsamında yarın Topuk Yaylası Tesisleri'ne hareket edecek.

Tarih : 30 Haziran 2017, 11:39
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Fenerbahçe, 2017-2018 sezonu öncesinde ilk kampını gerçekleştirmek üzere yarın Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'ne gidecek.



Yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran'da İstanbul'da başlayan ve bu süreçte çalışmalarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde sürdüren sarı-lacivertliler, ilk kampını Topuk Yaylası Tesisleri'nde yapacak.



Hazırlıklarının ilk İstanbul etabını bugün tamamlayacak sarı-lacivertliler, 8 Temmuz Cumartesi gününe kadar Topuk Yaylası Tesisleri'nde kalacak. Fenerbahçe, aynı gün Düzce Stadı'nda Romanya'nın Juventus Bükreş takımıyla yapacağı özel maç sonrası İstanbul'a dönecek.



Sarı-lacivertliler, sezon öncesi yurt dışı kampını ise İsviçre'nin Lozan şehrinde gerçekleştirecek.



 



kaynak:sabah








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