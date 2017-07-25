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Fenerbahçe'nin İstediği Arsenal'li Lucas Perez: Beni Gönderin

FENERBAHÇE'NİN İSTEDİĞİ ARSENAL'Lİ LUCAS PEREZ: BENİ GÖNDERİN

Fenerbahçe'nin listesinde bulunan Arsenal'li Lucas Perez, Lacazette'in transfer edilmesinin ardından kulübüne , "Kafamdaki kalan son saman çöpü de gitti, beni yollayın." dedi.

Tarih : 25 Temmuz 2017, 15:20
Puan Ver : Fenerbahçe'nin İstediği Arsenal'li Lucas Perez: Beni Gönderin(10/10)6

Fenerbahçe'nin forvet transferinde listedeki isimlerden olan Lucas Perez'in Arsenal'den kesinlikle ayrılma kararı aldığı öğrenildi.

LACAZETTE HAMLESİ ÇILDIRTTI

Arsenal'in 55 milyon Euro'ya Lyon'dan transfer ettiği Lacazette'e, Perez'in 9 numaralı forması verildi. Bu hamlenin ise Perez'den habersiz şekilde yapılması İspanyol forveti çıldırttı ve Perez, Londra ekibinden ayrılma kararı aldı.

Yıldız forvet konuyla ilgili olarak, "Arsenal'le ilgili kafamda kalan son saman çöpü de yok oldu. Beni gönderin" yorumunu yaparak ayrılığın haberini verdi.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİNİ CİDDİ CİDDİ DÜŞÜNÜYOR

İngiliz medyasındaki haberlere göre; 29 yaşındaki forvetin doğduğu yerin takımı olan Deportivo La Coruna'ya gitmek istediği ancak Fenerbahçe'nin teklifini de ciddi şekilde düşündüğü belirtildi.

Geçen sezon başında 20 milyon euroluk bonservis bedeliyle Deportivo'dan Arsenal'e transfer olan lucas Perez, Premier Lig'de sadece 11 maça çıkabilmiş ve 1 gol kaydetmişti.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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