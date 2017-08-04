FENERBAHÇE'NİN SOYUNMA ODASINA İNEN ERDOĞAN'A AZİZ YILDIRIM'DAN ÖZEL FORMA
Fenerbahçe-Sturm Graz maçını takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, maçın ardından soyunma odasına giderek futbolcuları tebrik etti. Başkan Aziz Yıldırım, Erdoğan'a 53 numaralı forma hediye etti.
Fenerbahçe'nin Sturm Graz'la 1-1 berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi'nde tur atladığı karşılaşmayı izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli futbolcuları ve teknik ekibi tebrik etmek için soyunma odasına gitti.
FUTBOLCULARI KUTLADI
Teknik Direktör Aykut Kocaman ve futbolcularla bir süre sohbet eden ve takımı kutlayan Erdoğan'a Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım eşlik etti.
YILDIRIM FORMA HEDİYE ETTİ
Yıldırım, karşılaşmayı izlemeye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Fenerbahçe forması hediye etti.
Kaynak: haberinburada
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