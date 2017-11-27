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Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu, sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı

FENERBAHÇE'NİN YILDIZ FUTBOLCUSU, SEVGİLİSİYLE SARMAŞ DOLAŞ YAKALANDI

Fenerbahçe'nin Şilili futbolcusu Mauricio Isla, model sevgilisi Gala Caldirola ile Ulus'taki mekan çıkışı görüntülendi. İkili bir anda aşka gelip romantik anlar yaşadı.

Tarih : 27 Kasım 2017, 10:00
Puan Ver : Fenerbahçe'nin Yıldız Futbolcusu, Sevgilisiyle Sarmaş Dolaş Yakalandı(9/10)5

Fenerbahçe'nin İtalyan takımı Cagliari'den sezon başında renklerine bağladığı Mauricio Isla, model sevgilisi Gala Caldirola Ulus'taki mekan çıkışı objektiflere takıldı.

KİMSEYE ALDIRMADAN ÖPÜŞTÜLER

Mauricio Isla ile 6 aylık hamile olan sevgilisi Gala Caldirola'nın romantik anları objektiflere yansıdı. İkili, kimseye aldırmadan sarılıp öpüştü. Çift, 3 ay sonra İstanbul'da dünyaya gelecek kızlarına Luz Elif adını verecek.

İşte ikilinin o anları:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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