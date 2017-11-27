FENERBAHÇE'NİN YILDIZ FUTBOLCUSU, SEVGİLİSİYLE SARMAŞ DOLAŞ YAKALANDI
Fenerbahçe'nin Şilili futbolcusu Mauricio Isla, model sevgilisi Gala Caldirola ile Ulus'taki mekan çıkışı görüntülendi. İkili bir anda aşka gelip romantik anlar yaşadı.
Fenerbahçe'nin İtalyan takımı Cagliari'den sezon başında renklerine bağladığı Mauricio Isla, model sevgilisi Gala Caldirola Ulus'taki mekan çıkışı objektiflere takıldı.
KİMSEYE ALDIRMADAN ÖPÜŞTÜLER
Mauricio Isla ile 6 aylık hamile olan sevgilisi Gala Caldirola'nın romantik anları objektiflere yansıdı. İkili, kimseye aldırmadan sarılıp öpüştü. Çift, 3 ay sonra İstanbul'da dünyaya gelecek kızlarına Luz Elif adını verecek.
İşte ikilinin o anları:
Kaynak: haberinburada
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