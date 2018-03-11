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Fenerbahçe'nin yıldızı hastaneye kaldırıldı

FENERBAHÇE'NİN YILDIZI HASTANEYE KALDIRILDI

Fenerbahçe'nin Evkur Yeni Malatyaspor ile oynadığı mücadelede sakatlanan Roman Neustadter hastaneye kaldırıldı.

Tarih : 11 Mart 2018, 19:20
Puan Ver : Fenerbahçe'nin Yıldızı Hastaneye Kaldırıldı(10/10)6

Fenerbahçe'nin Evkur Yeni Malatyaspor ile oynadığı mücadelede talihsiz bir sakatlık yaşandı.

OYUNA DEVAM ETMEYE ÇALIŞTI

Fenerbahçe'yi Yeni Malatyaspor maçında öne geçiren Roman Neustadter, karşılaşmanın 51. dakikasında geçirdiği sakatlığın ardından bir süre oyuna devam etmeye çalıştı, ancak başaramadı.

Boynunda bir sorun yaşayan Rus milli oyuncu, ambulansla hastaneye götürüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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