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Fenerbahçe'nin Yıldızı Josef de Souza Rest Çekti: Ya Sözleşmemi Uzatın Ya Gönderin

FENERBAHÇE'NİN YILDIZI JOSEF DE SOUZA REST ÇEKTİ: YA SÖZLEŞMEMİ UZATIN YA GÖNDERİN

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Josef De Souza, transfer için topu Fenerbahçe yönetimine attı. "Ya gönderin ya da sözleşmemi uzatın" diyerek resti çekti.

Tarih : 25 Kasım 2017, 15:50
Puan Ver : Fenerbahçe'nin Yıldızı Josef De Souza Rest Çekti: Ya Sözleşmemi Uzatın Ya Gönderin(8/10)4

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion'un radarında.

15 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDI

West Bromwich Albion, Fenerbahçeli Josef de Souza için 15 milyon euroyu gözden çıkardı!

Premier Lig'de zor günler geçiren West Bromwich Albion, Josef de Souza ısrarından vazgeçmiyor. Ada ekibi, sezon başında gerçekleştiremediği transfer için devre arasında F.Bahçe'nin kapısını yeniden çalacak. Daily Mail gazetesi bu yönde bir habere imza atarken, Brezilya'dan Lance ise sambacının İngiltere'de futbol oynama hayalini mutlaka gerçekleştirmek istediğini yazdı. Gazete, Josef'in yakınlarına dayandırarak bir de iddia ortaya attı. Buna göre 29 yaşındaki futbolcu Fenerbahçeli yöneticilere, "Eğer West Bromwich'in teklifini kabul etmezseniz sözleşmemi uzatın" diyecek. Josef'in kontratı 2019'da bitiyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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