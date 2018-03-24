Rusya Futbol Federasyonu, kuralları ihlal ettikleri gerekçesiyle Roman Neustaedter ve Konstantin Rausch'a ceza verdi.

HATALARINI KABUL ETTİLER

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçeli futbolcu Neustaedter ile Dinamo Moskova'da forma giyen Konstantin Rausch'a milli takım imajına yakışmayan hareketleri nedeniyle para cezası verildiği kaydedildi.

İki futbolcu yaptıkları ortak açıklamada, hareketlerinin hatalı olduğunu ve verilen cezayı kabul ettiklerini bildirdi. Neustaedter ve Rausch, bur tür bir hataya düşmemek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

MAÇ ÇIKIŞI SOLUĞU BARDA ALDILAR

2018 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Rusya, başkent Moskova'da dün oynadığı hazırlık maçında Brezilya'ya 3-0 yenilmişti.

Rus basınında yer alan haberlerde, iki futbolcunun maç sonrasında gece kulübünden çıkarkenki görüntüleri yer almıştı.

Kaynak: haberinburada