FENERBAHÇE'NİN YILDIZI MAÇ ÇIKIŞI BARA GİTTİ, CEZAYI YEDİ
Rusya Futbol Federasyonu, kuralları ihlal ettikleri gerekçesiyle Roman Neustaedter ve Konstantin Rausch'a para cezası verdi.
Rusya Futbol Federasyonu, kuralları ihlal ettikleri gerekçesiyle Roman Neustaedter ve Konstantin Rausch'a ceza verdi.
HATALARINI KABUL ETTİLER
Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçeli futbolcu Neustaedter ile Dinamo Moskova'da forma giyen Konstantin Rausch'a milli takım imajına yakışmayan hareketleri nedeniyle para cezası verildiği kaydedildi.
İki futbolcu yaptıkları ortak açıklamada, hareketlerinin hatalı olduğunu ve verilen cezayı kabul ettiklerini bildirdi. Neustaedter ve Rausch, bur tür bir hataya düşmemek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.
MAÇ ÇIKIŞI SOLUĞU BARDA ALDILAR
2018 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Rusya, başkent Moskova'da dün oynadığı hazırlık maçında Brezilya'ya 3-0 yenilmişti.
Rus basınında yer alan haberlerde, iki futbolcunun maç sonrasında gece kulübünden çıkarkenki görüntüleri yer almıştı.
Kaynak: haberinburada
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