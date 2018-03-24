Fenerbahçe'nin Yıldızı Maç Çıkışı Bara Gitti, Cezayı Yedi
İşkur 13 Yıl İçerisinde Milyonlarca Kişiye İstihdam Sağladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Münbiç'i Komuta Kadrosuyla İstişare Ediyoruz
Belediye İşçisi, Temizlik Yaptığı Parkta Bomba Buldu
17 Yaşındaki Terörist, Ypg'nin Hain Planlarını Anlattı
Yerli Ve Milli Savaş Uçağı Gemisi İlk Kez Görüntülendi
Fetö'cü Subayların Evlerinden Şantaj Arşivi Çıktı
Öğretmen, 14 Yaşındaki Öğrencisinden Çocuk Doğurdu
Son Dakika! Diyarbakır'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem
Minik Kızdan Erdoğan'a: Tayyip Dede, Sen Hiç Yorulmuyor Musun?
Yılanlı Gösteri Az Kalsın Canından Ediyordu! Herkes Gösterinin Parçası Zannetti
Derede Kaybolan Polisi Bulmak İçin Ekip İki Katına Çıkarıldı
Mhp'nin Yeni Başkanlık Divanı'ndaki Tek Kadın Üyesi Depboylu Oldu
Amatör Balıkçının Ağına 2 Metrelik Canavar Takıldı
Erdoğan: Metal Yorgunluğu Bitti, Diriliş Afrin'de Başladı
Tel Rıfat'ta Halk Ayağa Kalktı: Türk Askeri Bizi De Kurtarsın
İkinci Pilot Sarhoş Olunca Uçuş İptal Edildi, 106 Yolcu Otellere Yerleştirildi
Okulda Silahlı Saldırıya Karşı Önlem! Abd'de Sınıflara Taş Dolu Sepetler Koydular
Antalya'da Yağlı Güreş Sporcusu Mehmet Ali Avcı Ve Başpehlivan Hakkı Aygün'e Silahlı Saldırı
Kırkalareli'de Kar Yağdı! Uludağ'da Kar Kalınlığı 123 Santime Ulaştı

Fenerbahçe'nin yıldızı maç çıkışı bara gitti, cezayı yedi

FENERBAHÇE'NİN YILDIZI MAÇ ÇIKIŞI BARA GİTTİ, CEZAYI YEDİ

Rusya Futbol Federasyonu, kuralları ihlal ettikleri gerekçesiyle Roman Neustaedter ve Konstantin Rausch'a para cezası verdi.

Tarih : 24 Mart 2018, 22:20
Puan Ver : Fenerbahçe'nin Yıldızı Maç Çıkışı Bara Gitti, Cezayı Yedi(10/10)6

Rusya Futbol Federasyonu, kuralları ihlal ettikleri gerekçesiyle Roman Neustaedter ve Konstantin Rausch'a ceza verdi.

HATALARINI KABUL ETTİLER

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçeli futbolcu Neustaedter ile Dinamo Moskova'da forma giyen Konstantin Rausch'a milli takım imajına yakışmayan hareketleri nedeniyle para cezası verildiği kaydedildi.

İki futbolcu yaptıkları ortak açıklamada, hareketlerinin hatalı olduğunu ve verilen cezayı kabul ettiklerini bildirdi. Neustaedter ve Rausch, bur tür bir hataya düşmemek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

MAÇ ÇIKIŞI SOLUĞU BARDA ALDILAR

2018 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Rusya, başkent Moskova'da dün oynadığı hazırlık maçında Brezilya'ya 3-0 yenilmişti.

Rus basınında yer alan haberlerde, iki futbolcunun maç sonrasında gece kulübünden çıkarkenki görüntüleri yer almıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fenerbahçe  Nin  Yıldızı  Maç  Çıkışı  Bara  Gitti  Cezayı  Yedi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER