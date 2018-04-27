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Fenerbahçe'nin Yıldızına Sürpriz Transfer Teklifi
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Fenerbahçe'nin yıldızına sürpriz transfer teklifi

FENERBAHÇE'NİN YILDIZINA SÜRPRİZ TRANSFER TEKLİFİ

Fenerbahçe'de son iki haftadır 21 kişilik kadroya giremeyen Mauricio Isla'ya ülkesi Şili'nin Universidad de Chile takımı transfer teklifinde bulundu.

Tarih : 27 Nisan 2018, 18:40
Puan Ver : Fenerbahçe'nin Yıldızına Sürpriz Transfer Teklifi(8/10)4

Fenerbahçe'de son dönemlerde kadroya dahi giremeyen ve yerini Şener Özbayraklı'ya kaptıran Mauricio Isla'yla ilgili ülkesi Şili'den çarpıcı bir açıklama geldi.

Adı bir süredir Universidad de Chile takımıyla anılan Isla için kulüp başkanı Carlos Heller, "Bizim kendisiyle herhangi bir görüşmemiz yok. Doğrusu bu haberlere şaşırıyorum." dese de daha sonrasında ilginç bir çıkış yaptı.

"TAKIMIMIZA GELMEK İSTİYORSA KENDİSİYLE GÖRÜŞMEKTEN MEMNUNİYET DUYARIZ"

Heller, "Eğer Isla takımıza gelmek istiyorsa kendisiyle görüşmekten memnuniyet duyarız." ifadeleriyle Sarı Lacivertli futbolcuya açık kapı bıraktı.

Geçtiğimiz yaz Cagliari'den bedelsiz olarak transfer edilen 29 yaşındaki sağ bekin Fenerbahçe ile 2020 yazına dek sözleşmesi bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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