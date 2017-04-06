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fenerbahçe'ye 2 yıldız geliyor!

FENERBAHÇE'YE 2 YILDIZ GELİYOR!

Geçtiğimiz sezonlarda yaşanan problemlerden ders çıkaran ve bu kez transferi kamp dönemi başlamadan tamamlamakta kararlı olan Fenerbahçe'de yeni kadronun yıldızları birer birer ortaya çıkıyor.

Tarih : 06 Nisan 2017, 11:09
Puan Ver : Fenerbahçe'ye 2 Yıldız Geliyor!(10/10)7


Bu paralelde yönetimin rotasını Ukrayna pazarına çevirdiği ve Shakhtar ile Dinamo Kiev'in yıldızları için düğmeye bastığı öğrenildi.



Sarı-Lacivertli formayı giymesi için büyük çaba harcanacak oyunculardan biri Yarmolenko, diğeri de Taison...



 



kaynak:sabah








Etiketler: Fenerbahçe  Ye  2  Yıldız  Geliyor    haber

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