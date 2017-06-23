

Sar-lacivertlilere son olarak Athletic Bilbao forması giyen 36 yaşındaki Aritz Aduriz önerildi. Fenerbahçe bu transferi değerlendirmeye aldı. Zira İspanyol forvet ilerlemiş yaşına rağmen Bilbao'da çok iyi işler çıkartıyor.



Sezonu 32 lig maçında 16 golle tamamlayan Aduriz, 4 kupa maçında 1, 6 Avrupa Ligi karşılaşmasında ise 7 kez fileleri sarstı.







kaynak:sabah