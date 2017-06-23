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fenerbahçe'ye 36'lık golcü

FENERBAHÇE'YE 36'LIK GOLCÜ

Menajerler, golcü arayan Fenerbahçe'nin neredeyse kapısında yatıp kalkıyor! Tekliflerin ardı arkası kesilmiyor.

Tarih : 23 Haziran 2017, 09:40
Puan Ver : Fenerbahçe'ye 36'lık Golcü(6/10)8


Sar-lacivertlilere son olarak Athletic Bilbao forması giyen 36 yaşındaki Aritz Aduriz önerildi. Fenerbahçe bu transferi değerlendirmeye aldı. Zira İspanyol forvet ilerlemiş yaşına rağmen Bilbao'da çok iyi işler çıkartıyor.



Sezonu 32 lig maçında 16 golle tamamlayan Aduriz, 4 kupa maçında 1, 6 Avrupa Ligi karşılaşmasında ise 7 kez fileleri sarstı.



 



kaynak:sabah






Etiketler: Fenerbahçe  Ye  36  Lık  Golcü    haber

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