Süper Ligde Kayserispor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de Aatif Chahechouhe, gördüğü sarı kart nedeniyle Osmanlıspor maçında cezalı duruma düştü.

Spor Toto Süper Lig'de 27. haftada oynanan Kayserispor - Fenerbahçe maçında sarı-lacivertlilere kötü bir haber geldi.

KALECİ VEDAT'A YAPTIĞI FAUL SONRASI SARI KART GÖRDÜ

Fenerbahçe'nin Kayserispor ile oynadığı maçın ikinci yarısında Aatif Chahechouhe, kaleci Vedat Karakuş'a yaptığı faul sonrasında hakem Ümit Öztürk tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Maçın 55. dakikasında sarı kart gören Aatif Chahechouhe cezalı duruma düştü. Aatif, Fenerbahçe'nin kadıköy'de Osmanslıspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

Kaynak: haberinburada