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fenerbahçe'ye bedava transfer: taison

FENERBAHÇE'YE BEDAVA TRANSFER: TAİSON

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi...

Tarih : 24 Aralık 2016, 09:52
Puan Ver : Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison(10/10)8


Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi... Sarı-lacivertliler, sezon sonunda Shakhtar Donetsk'le sözleşmesi sona erecek olan Taison Barcellos Freda ile temasa geçti. 27 yaşındaki sol kanat oyuncusunun İtalyan avukatı Paulo Bordonaro'nun geçen hafta İstanbul'a gelerek yönetici Ali Yıldırım'la bir görüşme yaptığı ortaya çıktı.Yıldırım toplantıda, Fenerbahçe'nin Taison için düşündüğü şartları masaya koydu. Öncelik, sambacıyı devre arasında kiralamak. Bordonaro, bu seçeneğe açık olduklarını ancak bu konuda Shakhtar'ın belirleyici olacağını ifade etti. Fenerbahçe, kiralık şartlarında anlaşma sağlanamazsa Taison'u sezon sonunda bonservisiyle almak istiyor. Ali Yıldırım, görüşmede avukat Paulo Bordonaro'ya kulübün bu konudaki düşüncelerini de anlattı. Şimdi gözler Shakhtar Donetsk'e çevrildi...



BEŞİKTAŞ DA GÖRÜŞTÜ



Sızan bilgilere göre Ukrayna ekibi, Taison'un kontratını uzatmaya sıcak değil ve iyi bir teklif gelirse devre arasında oyuncuyu devre arasında elden çıkartabilir. Beşiktaş yönetimi de geçen ay Taison'un menajeri Marijo Knez ile görüşmeler yapmıştı.



20 MAÇTA 7 GOLÜ VAR



Brezilya'nın İnternacional takımının alt yapısından yetişen ve 2 kez de Brezilya Milli Takımı'nın formasını giyen Taison, 2010-13 arasında Metalist Kharkiv'de top koşturdu. 27 yaşındaki kanat oyuncusu, ardından Lucescu'nun isteğiyle Shakhtar Donetsk'e transfer oldu. Shakhtar'da 4. sezonunu yaşayan Taison, ligde 12 maçta (8'i ilk 11) 3 gol atarken, Avrupa Ligi'nde ise 8 maçta (5'i ilk 11) 4 gol-2 asistlik bir performans sergiledi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Fenerbahçe  Ye  Bedava  Transfer  Taison    haber

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