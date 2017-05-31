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fenerbahçe'ye kötü haber!

FENERBAHÇE'YE KÖTÜ HABER!

Devre arasındaki transfer döneminde Fenerbahçe'den teklif aldığını açıklayan ve uzun süre gündemi meşgul eden Henry Onyekuru, Arsenal yolcusu.

Tarih : 31 Mayıs 2017, 10:12
Puan Ver : Fenerbahçe'ye Kötü Haber!(6/10)8


Ocak ayındaki transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan ve sarı lacivertli kulüpten teklif aldığını açıklayan Nijeryalı genç oyuncu, devre arasında Celtic'ten aldığı teklifi de geri çevirmişti. İngiltere basınında çıkan iddiaya göre 19 yaşındaki oyuncunun kulübü Arsenal ile anlaşmaya vardı.



Teknik direktör Arsene Wenger'in sözleşmesini uzatmasının ardından Arsenal, transfer çalışmalarına hızlı başladı. Belçika 1.Lig ekiplerinden KAS Eupen ile Onyekuru'nun transferi konusunda 6.8 milyon pound karşılığında anlaşmaya vardı.



 



kaynak:fotomaç








Etiketler: Fenerbahçe  Ye  Kötü  Haber    haber

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