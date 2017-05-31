Devre arasındaki transfer döneminde Fenerbahçe'den teklif aldığını açıklayan ve uzun süre gündemi meşgul eden Henry Onyekuru, Arsenal yolcusu.



Ocak ayındaki transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan ve sarı lacivertli kulüpten teklif aldığını açıklayan Nijeryalı genç oyuncu, devre arasında Celtic'ten aldığı teklifi de geri çevirmişti. İngiltere basınında çıkan iddiaya göre 19 yaşındaki oyuncunun kulübü Arsenal ile anlaşmaya vardı.



Teknik direktör Arsene Wenger'in sözleşmesini uzatmasının ardından Arsenal, transfer çalışmalarına hızlı başladı. Belçika 1.Lig ekiplerinden KAS Eupen ile Onyekuru'nun transferi konusunda 6.8 milyon pound karşılığında anlaşmaya vardı.







kaynak:fotomaç