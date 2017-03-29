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fenerbahçe'ye lens şoku!

FENERBAHÇE'YE LENS ŞOKU!

Spor Toto Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde aradığı başarıyı bulamayan Fenerbahçe'de transfer yapılanması şimdiden başladı. Yeni sezon için bir an önce yola koyulmak isteyen sarı-lacivertlilerde Jeremain Lens konusu ana gündem maddesi olarak duruyor.

Tarih : 29 Mart 2017, 11:05
Puan Ver : Fenerbahçe'ye Lens Şoku!(8/10)7


Kadroda kiralık olan Jeremain Lens'in devam etmesini planlayan Fenerbahçe Yönetimi, Sunderland ile yoğun bir transfer trafiğine girmek zorunda kalacak. Hollandalı yıldızın Fenerbahçe'de kalmak istemesi önemli bir avantaj olarak görülse de İngiliz kulübün şartları da bir o kadar sıkıntı içeriyor.



Zira ekonomik anlamda sıkıntıda olan ve Premier Lig'e özel ‘Finansal Fair Play' kurallarına bağlı olan Sunderland'in transferden iyi bir para kazanmak için uğraştığı ifade edildi. Premier Lig'de kümede kalma mücadelesi veren İngiliz kulübün, her halükarda Lens'i elden çıkarmayı planladığı aktarıldı.



 



kaynak:ajansspor








Etiketler: Fenerbahçe  Ye  Lens  Şoku    haber

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