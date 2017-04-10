

İstanbul'daki Ülker Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe-Akhisar Belediyespor karşılaşmasını izlemek için Balıkesir'in Edremit ilçesinden yola çıkan taraftar kafilesini taşıyan 10 RK 041 plakalı ticari minibüs, dönüş yolundayken, aynı şeritteki 50 SP 306 plakalı mermer yüklü TIR ile çarpıştı.



E-87 Karayolu'nun Edremit istikametindeki 25'nci kilometrede saat 04.00 civarında meydana gelen kazada minibüsteki yolculardan Türker Öztuğ (39) yaşamını yitirirken, minibüsteki sürücü Sefer Kılcı (46) ile 18 yolcu yaralandı. Kaza sırasında yolun bir şeridinde park halinde olduğu iddia edilen TIR sürücüsü M.Ü. olay yerinden kaçtı.







kaynak:fanatik