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Fener'i Eleyen Takım, Avrupa Liginin En Kötüsü Oldu
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Fener'i eleyen takım, Avrupa Liginin en kötüsü oldu

FENER'İ ELEYEN TAKIM, AVRUPA LİGİNİN EN KÖTÜSÜ OLDU

Fenerbahçe'yi Avrupa Liginden eleyen Vardar, grup aşamasında 1 puan toplayıp elendi.

Tarih : 09 Aralık 2017, 04:40
Puan Ver : Fener'i Eleyen Takım, Avrupa Liginin En Kötüsü Oldu(9/10)5

Fenerbahçe'nin 0-2 ve 1-2'lik skorlarla mağlup olup UEFA Avrupa Ligi Elemeleri'ne veda ettiği Vardar, grup aşamasında gösterdiği performansla şaşırttı.

Makedon ekibi, Rosenborg, Real Sociedad ve Zenit'in bulunduğu L Grubu'nu 1 puanla son sırada bitirdi. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Vardar'dan daha az puan toplayan takım bulunmuyor. Çekya ekibi FC Zlin 2 puanla Vardar'dan sonra geliyor. Makedon ekibi ayrıca kalesinde gördüğü 20 golle de en kötü takım olarak ön plana çıktı.

İŞTE VARDAR'IN GRUP PERFORMANSI

Vardar 0-5 ZenitRosenborg 3-1 VardarVardar 0-6 Real SociedadReal Sociedad 3-0 VardarZenit 2-1 VardarVardar 1-1 Rosenborg


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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