FENER'İ ELEYEN TAKIM, AVRUPA LİGİNİN EN KÖTÜSÜ OLDU
Fenerbahçe'yi Avrupa Liginden eleyen Vardar, grup aşamasında 1 puan toplayıp elendi.
Fenerbahçe'nin 0-2 ve 1-2'lik skorlarla mağlup olup UEFA Avrupa Ligi Elemeleri'ne veda ettiği Vardar, grup aşamasında gösterdiği performansla şaşırttı.
Makedon ekibi, Rosenborg, Real Sociedad ve Zenit'in bulunduğu L Grubu'nu 1 puanla son sırada bitirdi. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Vardar'dan daha az puan toplayan takım bulunmuyor. Çekya ekibi FC Zlin 2 puanla Vardar'dan sonra geliyor. Makedon ekibi ayrıca kalesinde gördüğü 20 golle de en kötü takım olarak ön plana çıktı.
İŞTE VARDAR'IN GRUP PERFORMANSI
Vardar 0-5 ZenitRosenborg 3-1 VardarVardar 0-6 Real SociedadReal Sociedad 3-0 VardarZenit 2-1 VardarVardar 1-1 Rosenborg
Kaynak: haberinburada
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