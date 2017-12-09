Fenerbahçe'nin 0-2 ve 1-2'lik skorlarla mağlup olup UEFA Avrupa Ligi Elemeleri'ne veda ettiği Vardar, grup aşamasında gösterdiği performansla şaşırttı.

Makedon ekibi, Rosenborg, Real Sociedad ve Zenit'in bulunduğu L Grubu'nu 1 puanla son sırada bitirdi. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Vardar'dan daha az puan toplayan takım bulunmuyor. Çekya ekibi FC Zlin 2 puanla Vardar'dan sonra geliyor. Makedon ekibi ayrıca kalesinde gördüğü 20 golle de en kötü takım olarak ön plana çıktı.

İŞTE VARDAR'IN GRUP PERFORMANSI

Vardar 0-5 ZenitRosenborg 3-1 VardarVardar 0-6 Real SociedadReal Sociedad 3-0 VardarZenit 2-1 VardarVardar 1-1 Rosenborg

Kaynak: haberinburada