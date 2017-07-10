FENERLİ KEREM BULUT VE OYTUN ÖZDOĞAN, FOTOĞRAF NEDENİYLE KAMPTAN KOVULDU
Fenerbahçe'nin kampına dahil edilen genç oyuncular Kerem Bulut ve Oytun Özdoğan, Topuk Yaylası'nı "cezaevi" olarak nitelendirdikleri ve sigara içmeleri nedeniyle kadro dışı bırakılarak kamptan kovuldu.
Fenerbahçe'nin genç futbolcuları Kerem Bulut ve Oytun Özdoğan, Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki disiplinsiz hareketleri nedeniyle kamptan gönderildi. Genç futbolculardan Kerem Bulut, Snapchat hesabından paylaştığı fotoğrafta Topuk Yaylası Tesisleri'ni 'Cezaevi' olarak nitelendirdi.
SİGARA İÇİYORLAR
Ayrıca fotoğraftaki küllük ve söndürülmüş sigaralar da gözden kaçmadı. Kampta sigara içtiklerini itiraf eden Oytun Özdoğan ve Kerem Bulut'un kadro dışı bırakılarak İstanbul'a gönderildikleri öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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