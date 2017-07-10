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Fenerli Kerem Bulut ve Oytun Özdoğan, Fotoğraf Nedeniyle Kamptan Kovuldu

FENERLİ KEREM BULUT VE OYTUN ÖZDOĞAN, FOTOĞRAF NEDENİYLE KAMPTAN KOVULDU

Fenerbahçe'nin kampına dahil edilen genç oyuncular Kerem Bulut ve Oytun Özdoğan, Topuk Yaylası'nı "cezaevi" olarak nitelendirdikleri ve sigara içmeleri nedeniyle kadro dışı bırakılarak kamptan kovuldu.

Tarih : 10 Temmuz 2017, 20:20
Puan Ver : Fenerli Kerem Bulut Ve Oytun Özdoğan, Fotoğraf Nedeniyle Kamptan Kovuldu(5/10)1

Fenerbahçe'nin genç futbolcuları Kerem Bulut ve Oytun Özdoğan, Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki disiplinsiz hareketleri nedeniyle kamptan gönderildi. Genç futbolculardan Kerem Bulut, Snapchat hesabından paylaştığı fotoğrafta Topuk Yaylası Tesisleri'ni 'Cezaevi' olarak nitelendirdi.

SİGARA İÇİYORLAR

Ayrıca fotoğraftaki küllük ve söndürülmüş sigaralar da gözden kaçmadı. Kampta sigara içtiklerini itiraf eden Oytun Özdoğan ve Kerem Bulut'un kadro dışı bırakılarak İstanbul'a gönderildikleri öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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