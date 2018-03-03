FENOMEN TREN, ÜNİVERSİTELİ GENCİ HAYATTAN KOPARDI
Kırıkkale'den geçen Doğu Ekspresi, raylar üzerinden karşıya geçmeye çalışan üniversite öğrencisine çarptı. Kazada hayatını kaybeden öğrencinin kulağında kulaklık olduğu öne sürüldü.
Kırıkkale'de Ankara-Kars seferini yapan Doğu Ekspresi, raylar üzerinden karşıya geçmeye çalışan üniversite öğrencisine çarptı. Kazada hayatını kaybeden Tanyeli'nin kulağında kulaklık olduğu öne sürüldü.
TREN, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNE ÇARPTI
Ankara-Kars seferini yapan makinist Bülent Ö. kontrolündeki Doğu Ekspresi, 723 Sokak üzerinde karşıya geçmek için tren raylarını kullanan üniversite öğrencisi Samet Can Tanyeli'ye çarptı.
MÜDAHALEYE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ
Kazada ağır yaralanan üniversite öğrencisine ilk müdahaleyi trende bulunan sağlık çalışanları yaptı. Tanyeli daha sonra olay yerine çağrılan ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.
KULAĞINDA KULAKLIK VARMIŞ
Tanyeli, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Bu arada görgü tanıkları, ölen öğrencinin kulaklarında kulaklık takılı olduğu ve bu yüzden trenin sesini duymadığını öne sürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
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