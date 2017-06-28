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ferhat göçer uçakta büyük panik yaşadı

FERHAT GÖÇER UÇAKTA BÜYÜK PANİK YAŞADI

Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer, Kıbrıs'tan İstanbul'a dönen THY uçağında baygınlık geçiren iki gence ilk müdahaleyi yaptı. Aynı zamanda cerrah olan Ferhat Göçer, uçak inene kadar sağlık görevlilerini gençlerin durumları hakkında bilgilendirdi.

Tarih : 28 Haziran 2017, 12:14
Puan Ver : Ferhat Göçer Uçakta Büyük Panik Yaşadı(6/10)7


Ferhat Göçer, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü Kıbrıs Girne'de sahne aldı. İki buçuk saat sahnede kalan Ferhat Göçer, konserinin hemen ardından Ercan Havaalanı'na geçerek, İstanbul'a doğru hareket etmek için 02:25'teki uçuş saatini bekledi.



TK 0965 sefer sayılı THY uçağına binen Ferhat Göçer'e yolculukta Kıbrıs sahnelerinden dönen sanatçı arkadaşları Hadise ve Fatih Ürek de eşlik etti. Uçak, İstanbul Atatürk Havalimanı'na inmek için alçalmaya başladığında arka kısımdaki yolculardan yükselen çığlık sesleri büyük panik yaşattı.



Business Class'ta yolculuk yapan Ferhat Göçer, uçakta neler olduğunu anlamaya çalıştı. Daha sonra hostesler, anons yaparak, yolcular arasında doktor olup olmadığını sordu. Asıl mesleği cerrahlık olan Ferhat Göçer, hemen uçağın arka kısmına koşarak, baygınlık geçiren biri Rus, diğeri Türk iki gence ilk müdahaleyi yaptı.



 



kaynak:mynet








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