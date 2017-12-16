Fenerbahçe'nin Brezilyalı golcüsü Fernadao ülkesinin takımlarından Cruzeiro ile prensip anlaşmasına vardı.

Kolundan yaşadığı ciddi sakatlığın ardından Fenerbahçe'de forma giymekte zorlanan Brezilya golcü Fernandao ülkesine dönmek istiyor.

ANLAŞMA TAMAM

Tecrübeli golcünün, ülkesinin takımlarından Cruzeiro ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Fernandao'nun menajeri Eduardo Uram'ın Cruzeiro yöneticileriyle masaya oturarak her konuda anlaştığı son kararı ise iki kulüp yetkililerin alacağı belirtildi.

30 yaşındaki Fernandao, sarı-lacivertli formayla çıktığı 88 maçta 46 gol kaydetti.

Kaynak: haberinburada