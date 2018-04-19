Fenerbahçe-Beşiktaş maçında kırmızı kart ile oyun dışı kalan Pepe'ye Fernandao soyunma odasına giderken tepki gösterdi.

Fenerbahçe- Beşiktaş maçında kırmızı kart ile oyun dışı kalan Pepe'ye Fernandao tepki gösterdi.

FERNANDO'YU TAKIM ARKADAŞLARI SAKİNLEŞTİRDİ

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde 30. dakikada Josef'e yaptığı müdahale sonrasında direkt kırmızı kart ile oyun dışı kalan Pepe'ye Fernandao tepki gösterdi. Saha kenarına gelirken taraftarları alkışlayarak soyunma odasına giden Pepe'ye yedek kulübesinden gelip tepki gösteren Fernandao'yu kendi takım arkadaşları sakinleştirdi.

Kaynak: haberinburada