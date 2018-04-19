FERNANDAO'DAN PEPE'YE BÜYÜK TEPKİ! KİMSE SAKİNLEŞTİREMEDİ
Fenerbahçe-Beşiktaş maçında kırmızı kart ile oyun dışı kalan Pepe'ye Fernandao soyunma odasına giderken tepki gösterdi.
Fenerbahçe- Beşiktaş maçında kırmızı kart ile oyun dışı kalan Pepe'ye Fernandao tepki gösterdi.
FERNANDO'YU TAKIM ARKADAŞLARI SAKİNLEŞTİRDİ
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde 30. dakikada Josef'e yaptığı müdahale sonrasında direkt kırmızı kart ile oyun dışı kalan Pepe'ye Fernandao tepki gösterdi. Saha kenarına gelirken taraftarları alkışlayarak soyunma odasına giden Pepe'ye yedek kulübesinden gelip tepki gösteren Fernandao'yu kendi takım arkadaşları sakinleştirdi.
Kaynak: haberinburada
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