Ziraat Türkiye Kupasında Yıllarca Akıllardan Çıkmayacak Gol!
Partizan-Kızılyıldız Savaşı 1-1 Bitti! Çok Sayıda Yaralı Var
İspanyollar Emre'yi, Efsane Futbolcuyla Kıyaslayınca Ortalık Karıştı
Fernandao'nun Dönüşü Muhteşem Oldu
Osmanlıspor, Yeni Malatyaspor Deplasmanında 1-1 İle Tur Atladı
Real Madrid Geriden Geldi, Adını Finale Yazdırdı
Galatasaray, Manchester City İle Masaya Oturuyor
Yağmur Atacan Linç Edilmekten Son Anda Kurtuldu!
Balıkesirspor'da Andre Santos Dosyası Kapandı
Lukas Podolski Beşiktaşlıları Kızdırdı
Dna Sonuçları Geldi, Canlı Yayında Gözyaşları Sel Oldu
Bitcoin Sahipleri Vergi Ödeyebilir
Bu Fotoğraf Gomis'in Başını Döndürdü
Yağmur Atacan Ölümden Döndü! Araçta 5 Yaşındaki Kızı Da Vardı
Alanyaspor, Sahasında Giresunspor'la 2-2 Berabere Kalarak Kupadan Elendi
Usta Issız Dediği Ankara'dan Ozanlar Şehrine Bağlamalarla Uğurlandı
Moda İkonu Ivana Başrolde Oynayacak! Çekimler Başladı
Abd Merkez Bankası Fed, Politika Faizini, 25 Baz Puan Artırdı
Başkan Müjdeyi Verdi: Başbakan'la Görüştüm, Tesisler Hayırlı Olsun
Fenerbahçeli Neustadter'den Bayern Münih'e Vodafone Park Uyarısı

Fernandao'nun Dönüşü Muhteşem Oldu

FERNANDAO'NUN DÖNÜŞÜ MUHTEŞEM OLDU

Fenerbahçe'de uzun süre sahalardan uzak kalan Fernandao, Adana Demirspor karşısında attığı gollerle muhteşem bir dönüşe imza attı.

Tarih : 14 Aralık 2017, 03:20
Puan Ver : Fernandao'nun Dönüşü Muhteşem Oldu(10/10)6

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası 5. tur 2. maçında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştı.

Sarı-lacivertli ekipte karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve bu sezon ikinci kez forma giyen Fernandao; 24 ve 44. dakikalarda fileleri havalandırmayı başardı.

9 AY SONRA GOL SEVİNCİ YAŞADI

Bu sezon ilk kez 11'de görev aldığı maçta 2016-2017 sezonundaki ilk gollerini atan Fernandao, aynı zamanda Fenerbahçe formasıyla 9 ay sonra gol kaydetmiş oldu.

30 yaşındaki futbolcu bundan önceki son gol sevincini, geçen sezon 10 Mart'ta oynanan Aytemiz Alanyaspor müsabakasında yaşamıştı.

YENİ MALATYASPOR MAÇINDA FORMA GİYMİŞTİ

Adana Demirspor maçının 61. dakikasında yerini Ahmethan Köse'ye bırakan Fernandao, bu sezon ligdeki Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ikinci yarısında oyuna girmişti.

Fernandao geçen sezon 17 Mart'taki Atiker Konyaspor maçında sakatlanmış ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fernandao  Nun  Dönüşü  Muhteşem  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER