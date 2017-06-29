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fernandao'nun test sonuçları şoke etti!

FERNANDAO'NUN TEST SONUÇLARI ŞOKE ETTİ!

İdmanların başlamasıyla takım bir araya gelirken, tatilde formunu koruyup koruyamayanlar da hemen kendini belli etti.

Tarih : 29 Haziran 2017, 10:35
Puan Ver : Fernandao'nun Test Sonuçları Şoke Etti!(5/10)6


Kilolarıyla öne çıkan isim ise Jose Fernandao oldu. 1.92'lik oyuncu geçen sezon kampa 96 kilo gelmişti. Pereira, 90 kiloya inmesini zorunlu kılmıştı.



90 kiloya kadar inse de hiç fit olamayan Fernandao bu kez de tüm sınırları zorladı. Sezon açılışına 102 kilo geldi.



Sow'un kadroda olmayacağı, Emenike'nin istenmediği ortamda Persie'yi zorlayacak tek isim olması beklenen Brezilyalı'ya Kocaman 88 kiloya inmesi şartı koştu.



Fernandao'nun yurt dışı kampına kadar 14 kilo vermesi gerek.



 



kaynak:sabah








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