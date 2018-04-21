Derbide Beşiktaşlı Pepe'nin, kırmızı kart gördükten sonra saha kenarında Fernandao'ya "Otur yerine yedek" dediği, bunun ardından tartışma yaşandığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan olaylı kupa derbisinde, siyah beyazlı futbolcu Pepe kırmızı kartla oyun dışında kalmış, oyundan çıkarken, Fernandao ile sözlü tartışma yaşamıştı. İkili arasında diyalog ortaya çıktı.

Maçın 30. dakikasında kırmızı kart gören Pepe, oyundan çıkarken tribünleri alkışlayarak soyunma odasına yöneldi. Bu sırada Fernandao yedek kulübesinden kalkarak Pepe'ye sert bir tepki gösterdi.

"OTUR YERİNE YEDEK"

Fotomaç'ın haberine göre; Portekizli oyuncu tribünleri alkışlarken, Fenerbahçeli Fernandao'dan, "Şov yapma!" tepkisi geldi. Pepe de iddialara göre, "Otur oturduğun yerde yedek!" karşılığını verdi. Fernandao daha sonra Beşiktaş'ın tercümanı ile kapıştı.

Kaynak: haberinburada