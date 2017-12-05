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Fernando, hocası Tudor'u ateşe attı

FERNANDO, HOCASI TUDOR'U ATEŞE ATTI

Galatasaraylı Fernando, Beşiktaş maçı öncesinde taktiği anlatan Tudor'a "Lider takımlar yenilgiyi kabul ederek zirveye oynamaz" dedi.

Tarih : 05 Aralık 2017, 11:50
Puan Ver : Fernando, Hocası Tudor'u Ateşe Attı(9/10)5

Tudor'un arkasında duran yönetim futbolcuları da kaybetmeye başladı. Gomis ve Belhanda'nın yaktığı ateşe bir odun da Fernando attı. Brezilyalı yıldız şimdilik basının önüne çıkıp Hırvat hocayı eleştirmedi ama analiz toplantılarında fikirlerini söylemeye başladı.

"LİDER TAKIMLAR YENİLGİYİ KABUL ETMEZ"

Fotomaç'ın haberine göre; derbiden önceki analiz toplantısında Tudor'un, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi seviyesinde olduğunu söyleyip kendisine de Fernando'ya da "Defansı seninle 5'leyeceğiz" dediğinde sambacının, "Lider takımlar yenilgiyi kabul ederek zirveye oynamaz" dedi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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